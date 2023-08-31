"Тут вам не Україна": Коля Сєрга шокував історією з проросійською бабусею в Дружківці

Український співак Коля Сєрга разом з іншими артистами щодня влаштовує концерти для військових на передовій та у прифронтових зонах. Проте нещодавно з ним трапилася курйозна історія. На їх виступ у Дружківці прийшла проросійська бабуся.

Музиканти з "Культурного десанту" організували виступ у місті поблизу Краматорська, щоб підтримати українських бійців. Проте всіх шокувала бабуся, яка висловила проросійські заяви.

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На концерті в Дружківці Коля Сєрга співав жартівливі коломийки, у яких висміював окупантів. Проте на артиста неочікувано "накинулася" проросійська бабуся, яка проходила поруч.

Спочатку вона заявила, що у коломийках про росіян звучала нецензурна лексика. Але згодом стала очевидна причина її обурення – сама бабуся була проросійською.

"Из-за вас одни проблемы. Е***ые американцы вас купили". Я їй кажу: "Так ви ж самі матюкаєтесь". Вона відповідає: "Это я у вас научилась. Н*цисты, валите в свою Украину. Здесь вам не Украина". На це я кажу: "Слухайте, в мене для вас є подарунок – афробандерівець Мирослав Кувалдін",

– пригадав артист.

Водночас співак нігерійського походження Мирослав Кувалдін теж потролив бабусю. Виявляється, у нього є фірмовий жарт про росіян.

"Він каже: "Слухайте, мене звати Мирослав Джонович Кувалдін. У мене мама – росіянка. І це єдина порядна росіянка, яку я знаю. А батько в мене з Нігерії. Як мені приємно думати, що для мого народження 50 років тому, "ні**ри ї**ли м**калів", – процитував свого зіркового друга Сєрга.

Українським артистам вдалося "поставити на місце" бабусю, яку обурила коломийка про окупантів. Після провокаційного інциденту з жінкою музиканти продовжили свій концерт перед захисниками.

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Що Коля Сєрга робить на війні

Коля Сєрга у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист Одеси. Згодом він почав навчатися на снайпера, але разом з тим знайшов інший фронт – "Культурний десант".

Артист часто буває на передовій, де підтримує захисників. До команди Сєрги вже приєдналися Олександр Чемеров, Олександр Ярмак, Світлана Тарабарова, Павло Вишебаба та багато інших відомих культурних діячів.

За словами артиста, проєкт "Культурний десант" цінний, бо це працює з морально-психологічним станом військових. До того ж, такі концертів підіймають бойовий дух військових ЗСУ та заряджають силою рухатись до перемоги.

Лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін після початку повномасштабної війни пішов до армії у 69-й окремий батальйон тероборони, а потім воював на Донбасі у складі 93-ї бригади. Згодом він приєднався до "Культурного десанту".