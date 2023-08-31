Музыканты из "Культурного десанта" организовали выступление в городе возле Краматорска, чтобы поддержать украинских бойцов. Однако всех шокировала бабушка, выразившая пророссийские заявления.

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На концерте в Дружковке Коля Серга пел шутливые коломыйки, в которых высмеивал оккупантов. Однако на артиста неожиданно "набросилась" пророссийская бабушка, проходившей рядом.

Сначала она заявила, что в коломыйке о россиянах звучала нецензурная лексика. Но впоследствии стала очевидной причина ее возмущения – сама бабушка была пророссийской.

"Из-за вас одни проблемы. Е***ые американцы вас купили". Я ей говорю: "Так вы же сами материтесь". Она отвечает: "Это я у вас научилась. Н*цисты, валите в свою Украину. Здесь вам не Украина". На это я говорю: "Слушайте, у меня для вас есть подарок – афробандеровец Мирослав Кувалдин",

– вспомнил артист.

В то же время певец нигерийского происхождения Мирослав Кувалдин тоже потролил бабушку. Оказывается, у него есть фирменная шутка о россиянах.

"Он говорит: "Слушайте, меня зовут Мирослав Джонович Кувалдин. У меня мама – россиянка. И это единственная порядочная россиянка, которую я знаю. А отец у меня из Нигерии. Как мне приятно думать, что для моего рождения 50 лет назад, "ни**ры е**ли м**калів", – процитировал своего звездного друга Серга.

Украинским артистам удалось "поставить на место" бабушку, возмущенную коломойкой об оккупантах. После провокационного инцидента с женщиной музыканты продолжили концерт перед защитниками.

Смотрите полное интервью с Колей Сергой: видео

Справка! Лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин после начала полномасштабной войны пошел в армию в 69-й отдельный батальон терробороны, а затем воевал на Донбассе в составе 93-й бригады. Впоследствии он присоединился к "Культурному десанту".

Что Коля Серга делает на войне