Коля Сєрга пояснив, чому слід вивчати українську культуру: "Потрібна жорстка сепарація"

Український музикант і ведучий Коля Сєрга спершу виступав проти знесення пам'ятників Пушкіну та заборону російської літератури, але тепер змінив свою думку та наголошує на сепарації від російської культури та мови.

На час війни серед українців точаться дискусії щодо цілковитого розмежування з російською культурою та мовою. Співак та ведучий Коля Сєрга вважає, що нам справді потрібна "жорстка сепарація".

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Коля Сєрга про російську культуру та мову

Музикант пояснив, що потрібно зайнятись вивченням мови та культури і закохуватися в неї, щоб й інші її полюбили.

Зараз потрібна жорстка сепарація. Нам потрібно зараз якомога більше вивчати українську культуру і свою рідну мову і намагатися її наростити на серце. Не на мозок,

– вважає Коля Сєрга.

Також він зазначив, що носії української мають агітувати російськомовних переходити на державну, однак робити це не деструктивно.

"Зараз усі ці люди, які є носіями української мови та культури, мають зробити вольове зусилля та змінити риторику. Закохувати в українську мову, культуру… Коли ти показуєш свою любов до мови, культури, і із захопленням ділишся якимись книгами, улюбленими авторами, даєш лайфхаки, як їх правильно читати, через яку призму – це закохує… Люди почнуть за цим йти, тому що підуть за створенням, а не за деструкцією", – додав артист.

, співачка Міка Ньютон, яка народилась на заході України, нещодавно пригадала, як її змушували спілкуватися російською . З цих причин вона написала альбом російською мовою, бо вирішила послухати старших продюсерів, яких цікавила кар'єра. "Я зараз думаю, наскільки мене тоді ламали й пропаганда була російської мови. Коли мені було 15 років, я вступила до естрадно-циркового. Я пам'ятаю, коли я пішла вчитися, все було російською. Я одна була, хто говорив українською. Писала російські конспекти українськими літерами".

Зауважимо, серед українських медійних осіб та зірок є багато тих, які перейшли на українську мову у зв'язку з війною з Росією та не тільки: