Нагадаємо, що сам Коля Сєрга на третій день війни, 26 лютого, доєднався до ЗСУ, аби захищати Україну від ворога. У ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу він розповів, що зараз активну участь бере у "Культурному десанті".
Важливо Під час виступу обстріляли "градами", – інтерв'ю з Колею Сєргою про війну та концерти на фронті
На його думку, у цей складний час українці мають бути відповідальними громадянами та допомагати своїй державі і своєму народу.
Кожен має піти до військкомату, відмітитися і повернутися до своєї роботи. Не всіх одразу відправляють на фронт. Спочатку йдуть ті, хто має військовий досвід або потрібні навички. А вже потім добирають людей, які не були дотичними до військової справи,
– пояснив Коля Сєрга.
Крім того, він наголосив, що спочатку ці люди проходять навчання та відповідну підготовку, а вже потім їх відправляють у зону бойових дій.
"Проте на фронті є різні напрямки. Наприклад, робота з документами, з морально-психологічним станом, кухарі, юристи, механіки-водії, програмісти. Армія – це велика система і для того, щоб вона працювала збалансовано і рівномірно, необхідно забезпечити всі цехи вмотивованими, потужними виконавцями", – зазначив Сєрга.
Раніше Коля Сєрга також поділився тим, де він “зустрів” 24 лютого та що зробив найперше. За його словами, про початок повномасштабної війни його повідомила тітка дзвінком о 5 ранку, проте він майже не спав вночі, тож вирішив ще поспати, а зранку почати діяти.