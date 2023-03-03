Нагадаємо, що сам Коля Сєрга на третій день війни, 26 лютого, доєднався до ЗСУ, аби захищати Україну від ворога. У ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу він розповів, що зараз активну участь бере у "Культурному десанті".

Важливо Під час виступу обстріляли "градами", – інтерв'ю з Колею Сєргою про війну та концерти на фронті

На його думку, у цей складний час українці мають бути відповідальними громадянами та допомагати своїй державі і своєму народу.

Кожен має піти до військкомату, відмітитися і повернутися до своєї роботи. Не всіх одразу відправляють на фронт. Спочатку йдуть ті, хто має військовий досвід або потрібні навички. А вже потім добирають людей, які не були дотичними до військової справи,

– пояснив Коля Сєрга.

Крім того, він наголосив, що спочатку ці люди проходять навчання та відповідну підготовку, а вже потім їх відправляють у зону бойових дій.

"Проте на фронті є різні напрямки. Наприклад, робота з документами, з морально-психологічним станом, кухарі, юристи, механіки-водії, програмісти. Армія – це велика система і для того, щоб вона працювала збалансовано і рівномірно, необхідно забезпечити всі цехи вмотивованими, потужними виконавцями", – зазначив Сєрга.

Довідка! Коля Сєрга вирішив стати снайпером і кілька місяців проходив навчання. Згодом у нього була розмова з представниками Генштабу ЗСУ щодо його ефективності, де вирішили, що йому краще бути в "Культурному десанті". Зараз артист підтримує військових на фронті своєю музикою. Проте навчання на снайпера не закинув, хоче бути готовим, якщо доведеться взяти зброю до рук.

Раніше Коля Сєрга також поділився тим, де він “зустрів” 24 лютого та що зробив найперше. За його словами, про початок повномасштабної війни його повідомила тітка дзвінком о 5 ранку, проте він майже не спав вночі, тож вирішив ще поспати, а зранку почати діяти.