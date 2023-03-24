Дружина музиканта Аліна Боул в інтерв'ю Олицькій розповіла, як артист зміг виїхав із країни та чому він не пішов на фронт. Раніше ми розповідали, як Kyivstoner (справжнє ім'я якого Альберт Васильєв) жорстко звернувся до російських фанатів.

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Як Kyivstoner зміг виїхати з України

За словами дружини, рішення виїхати за кордон пара прийняли через тиждень після початку вторгнення. На кордоні артиста впізнали прикордонники та почали шукати український паспорт.

Аліна пригадує, що прикордонники шукали у всіх речах і говорили: "Якщо ми знайдемо, ви нікуди не поїдете". На що дружина відповіла, що не знайдуть.

У результаті нормально ми виїхали, законно, за американським паспортом. Альберт – не громадянин України, тому у них не було жодних підстав затримувати його в країні,

– пояснила Боул.

Вона також розповіла, що Київстонер не звертає увагу на критику за те, що він виїхав з України під час війни.

Чи планує сім'я повертатися в Україну? Дружина Kyivstoner сказала, що "коли все буде добре”, вони обов'язково приїжджатимуть додому". Але поки вони найближчими роками більшу частину часу мають проводити в США.

"Альберт досі у думках... Хочеться додому, а ти не можеш поки що туди приїхати", – додала вона.

Чому репер не пішов до лав ЗСУ

На питання, чому репер не захищає Україну, Аліна Боул відповіла, що її чоловік дуже багато допомагає країні донатами.

Усім чим може, чим він може бути корисним, він допомагає… Ми з особистої кишені допомагаємо військовим, дуже багато речей своїх продали. Альберт дуже багато грошей переказав ЗСУ, тим діткам, які залишилися без батьків, хто постраждав. Просто немає сенсу кричати про це в Instagram,

– вважає вона.

Дивіться інтерв'ю з Аліною Боул: відео

До слова, більше року в Україні триває повномасштабна війна. І якщо більшість українських артистів вже давно повернулися додому, а деякі з зірок навіть захищають країну на фронті, є й такі, що "пригрілися" в іншій країні та зовсім не хочуть їхати звідти. Хто з зірок виїхав за кордон та не повернувся – читайте у статті.