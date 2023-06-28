Коля Сєрга попросив вибачення у Монатіка, якого поставив у ряд з Лободою і Потапом

Коля Сєрга різко розкритикував український шоубізнес за нещирість. Він згадав про Потапа, Макса Барських, Лободу й Монатіка – але тепер додав, що останньому не місце в цьому списку.

Артист та військовий Коля Сєрга отримав чимало критики у відповідь на допис про нещирих українських співаків, серед яких називав Потапа, Макса Барських, Лободу та Монатіка. Він вирішив ще раз пояснити свою думку та відреагував на хейтерські коментарі.

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Коля Сєрга перепросив у Монатіка

Музикант поділився, що розуміє обурення підписників. На його думку, так фани боролись за репутацію лідера та за самих себе, адже довіряють своїм улюбленим артистам. Він додав, що помилився щодо Монатіка.

По Монатіку був не правий. Вчора дивився його інтерв'ю, потім ввечері розмовляв з ним особисто і прошу вибачення за те що приписав його до цього списку. Щодо інших залишаюсь при своїй думці,

– зауважив Коля Сєрга.

"Скажу як є, мені все одно на Лободу, Потапа та Макса Барських. Я ніколи не слухав їх музику і не захоплювався ними як особистостями. Але мені не все одно на людей, які дають себе обманути й підмінити маскою справжні наміри", – зауважив Коля Сєрга.

Він додав, що потрібно навчитись відбирати зерно від полови та аналізувати вчинки публічних людей. Слід пробачати їх тільки після того, як побачимо щире каяття. Якщо ж аудиторію тримають за дурнів – то варто чинити супротив.

Як Сєрга розкритикував шоубізнес

Нагадаємо, Коля Сєрга дорікнув українським артистам за нечесність. Він порадив Потапу й Монатіку вчинити інакше після виїзду за кордон. "Якби Монатік або Потап чесно сказали: "Поки була небезпека, я поїхав за кордон. Мені страшно, я не можу бути взірцем для своєї аудиторії", то це викликало б повагу і "лікувало" суспільство".

Він згадував і про Макса Барських, який співає "Мамо, не плач, я повернуся". На думку Сєрги, артист є нечесним з фанами – адже його мама явно знає, що син повернеться з гастролей.

Щодо Світлани Лободи Коля Сєрга висловився так: зараз співачка не працює з Росією, але чомусь не готова чути українців. Тож артистам треба не вимагати довіру, а заслужити її.