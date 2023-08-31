За день до концерту завжди "з'їжджала": Сєрга назвав співачку, яка відмовлялася їхати на фронт

Відомий співак Коля Сєрга заснував "Культурний десант", щоб підтримувати захисників на передовій. До його команди доєдналися багато артистів, проте одна співачка постійно відмовляється.

Сєрга назвав ім'я цієї артистки. За його словами, це Тіна Кароль, саме вона поки відмовляється виступати перед бійцями поблизу лінії фронту.

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Коля Сєрга зізнався, що багато артистів відмовляються від таких концертів. Переважно це зірки, які часто перебувають за кордоном.

Водночас дехто з них обіцяє, що виступить перед захисниками, але потім не приїжджає.

Тіна Кароль, наприклад. Вона за день (до концерту – 24 Каналу) постійно "з'їжджала", відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї є якісь причини, але базова – просто страх. Може, вона до госпіталів приєднається,

– висловився Сєрга.

Він додав, що не лише Кароль відмовлялася від виступів біля фронту.

Артист з розумінням ставиться до того, що людям, які перебувають за кордоном, страшно приїздити на передову.

"Цей страх дуже ірраціональний. Він десь перебільшений і сковуючий. І ти розумієш, що навіть якщо взяти таку людину із собою, то буде більше проблем", – вважає Сєрга.

Крім того, співак розповів, хто з зірок його приємно здивував. За його словами, це Козак Сіромаха, а також лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін.

Дивіться повне інтерв'ю з Колею Сєргою: відео

Що робить Культурний десант