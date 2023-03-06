В інтерв'ю 24 Каналу Коля Сєрга наголосив, що його "Культурний десант" працює вздовж усієї лінії фронту та в місцях реабілітації військових, підтримуючи їхній бойовий дух і морально-психологічний стан. Однак рік тому він грав, щоб самому зняти стрес, а підтримував його в цьому військовий скрипаль Мойсей Бондаренко.

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Коля Сєрга розповів про "Культурний десант"

Коли між чергуваннями, тренуваннями і копанням окопів була можливість відпочити, то ми з Мойсеєм грали концерти для своїх побратимів. Це допомагало нам зняти частково стрес та перевести подих. З таких концертів 26 лютого з'явився й виріс "Культурний десант",

– прокоментував Коля Сєрга.

На офіційний рівень проєкт вивели на початку червня, коли відіграли концерт у київському госпіталі з фронтменом гурту The Gitas Сашею Чемеровим. Тоді до них почали доєднуватися митці з чіткою громадянською позицією.

Коля Сєрга з артистами "Культурного десанту" / Фото з інстаграму

"Робота, яку робить "Культурний десант" на всіх площинах, є цінною. Це робота з морально-психологічним станом. Ми вивчаємо ситуацію у кожному підрозділі, дивимось, який бойовий дух у хлопців і передаємо інформацію вже офіцерам морально-психологічного забезпечення. А ті своєю чергою вже краще знають стан справ у своєму підрозділі та ефективніше працюють зі своїми бійцями", – розповів нам Коля Сєрга.

Він наголосив, що не тільки піднімає бойовий дух і заряджає силою, а й встановлює "соціальні мости" між військовими та цивільними, "готує ґрунт для соціалізації захисників після перемоги".

До речі, Коля Сєрга вважає, що "кожен має піти у військкомат", щоб відмітитися та повернутися до своєї роботи. Цього не треба уникати чи боятися, адже "не всіх одразу відправляють на фронт".