Коля Сєрга написав емоційний вірш про росіян: "Тупість – це не виправдання"

28 червня 2022 , 10:07
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Джерело:

інстаграм Колі Сєрги

Музикант Коля Сєрга після трагедії в Кременчуці написав вірш про росіян. Він підкреслив, що для них немає жодного виправдання.

Український музикант Коля Сєрга, який захищає Україну, промовисто прокоментував трагедію в Кременчуку. Він написав вірш про росіян, які продовжують підтримувати війну.

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Коля Сєрга написав вірш про росіян

"Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,
Легче двигать в стаде,
И не думать о пути,
Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,
Не гнетет свобода,
Рвется ген, будто тромб,
На исходе рода.

Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, будто в мамке".

Коля Сєрга додав, що для росіян та їхньої держави немає жодного виправдання: "Ви ж розумієте, що тупість – це не виправдання. Нема ніякого виправдання тому, що робить Росія, і кожен згодний з її діями, чи бездіяльний росіянин вже проклятий. І це прокляття буде триматися стільки, скільки буде достатньо для того, щоб культурні і соціальні алгоритми Росії і її п'явок були знищені".

Коля Сєрга написав вірш для росіян: дивіться відео

Як українські зірки відреагували на трагедію в Кременчуку

  • Катя Осадча згадала пожежу в Кемерово та зізналась, що впала у стан відчаю після всіх новин про удар по торговому центру.
  • Alyona Alyona закликала не забувати про війну, продовжувати жертвувати кошти на Збройні Сили та боротися проти Росії: "Вони не б’ють по військових об'єктах. Вони б'ють по жилих домах, дитячих садочках та торговельних центрах. Вони вбивають нас, наших рідних та наше нормальне життя".
  • Ксенія Мішина назвала обстріл Кременчука терористичним актом, через який ми більше ніколи не заговоримо з вбивцями.
Більше емоційних реакцій українських зірок читайте в добірці Showbiz 24 за посиланням.
Автор: Марія Касій