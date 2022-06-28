Коля Сєрга написав емоційний вірш про росіян: "Тупість – це не виправдання"

Музикант Коля Сєрга після трагедії в Кременчуці написав вірш про росіян. Він підкреслив, що для них немає жодного виправдання.

Український музикант Коля Сєрга, який захищає Україну, промовисто прокоментував трагедію в Кременчуку. Він написав вірш про росіян, які продовжують підтримувати війну.

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Коля Сєрга написав вірш про росіян

"Хорошо быть тупым

можно жить в России,

Можно Путина любить,

Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым

Можно втычить в телик

Душу медленно губить

В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,

Да и ту с ошибкой

В некролог себя вплетать

Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,

Легче двигать в стаде,

И не думать о пути,

Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,

Не гнетет свобода,

Рвется ген, будто тромб,

На исходе рода.

Русский дух роет дно,

Едет в храм на танке,

Хорошо быть говном

В жопе, будто в мамке".

Коля Сєрга додав, що для росіян та їхньої держави немає жодного виправдання: "Ви ж розумієте, що тупість – це не виправдання. Нема ніякого виправдання тому, що робить Росія, і кожен згодний з її діями, чи бездіяльний росіянин вже проклятий. І це прокляття буде триматися стільки, скільки буде достатньо для того, щоб культурні і соціальні алгоритми Росії і її п'явок були знищені".

Коля Сєрга написав вірш для росіян: дивіться відео

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Alyona Alyona закликала не забувати про війну, продовжувати жертвувати кошти на Збройні Сили та боротися проти Росії: "Вони не б’ють по військових об'єктах. Вони б'ють по жилих домах, дитячих садочках та торговельних центрах. Вони вбивають нас, наших рідних та наше нормальне життя".

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