Коля Сєрга зізнався, що в Одесі допомагав ловити колаборантів: "Виявилось, то був ФСБ-шник"

Український ведучий та музикант Коля Сєрга, який з початку повномасштабної війни активно допомагає війську в Одесі, мав кілька вдалих спецоперацій. В одній з них навіть вдалось "викрити" російського ФСБ-шника.

Сєрга поділився, що якось з нашими військовими ловив зрадників у місті. Проте всіх деталей операції він розкривати не може.

Цікаво Коля Серга буде снайпером: на якому етапі його навчання

"Я в Одесі співпрацював з однією організацією, яка стоїть на захисті України, і двічі був співучасником затримання колаборантів. Перший раз я був як приманкою для зустрічі, і людину успішно "накрили". Але я цю історію не можу розповісти докладно", – зізнався Коля.

Артист також додав, що друга історія була не менш вражаюча.

До мене підійшла людина і запропонувала співпрацю. Він сказав, що має родичів у Росії, і вони погані, і запропонував попрацювати. Я погодився, взяв у нього номер телефону, і попросив хлопців перевірити чоловіка. А наші хлопці вміють діставати інформацію, навіть якщо для цього потрібно дві доби не спати. І виявилось, що це був ФСБ-шник,

– розповів Коля.

У виявленні ворога допомогли фотографії, які збереглись у базах даних смартфону.

"Хлопці знайшли великий ланцюжок фото та інформації, хоча у нього була дуже гарна легенда. Вони його взяли, розкололи й тепер він співпрацює з ними", – поділився чоловік.

Зазначимо, що після 24 лютого музикант вступив у лави Збройних сил України та виконує військові обов'язки на півдні України. Спочатку він охороняв Одесу, нещодавно був на Миколаївщині.