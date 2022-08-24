Сергей поделился, что однажды с нашими военными ловил предателей в городе. Однако всех деталей сделки он раскрывать не может.

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"Я в Одессе сотрудничал с одной организацией, стоящей на защите Украины, и дважды был соучастником задержания коллаборантов. Первый раз я был как приманкой для встречи, и человека успешно "накрыли". Но я эту историю не могу рассказать подробно", – признался Коля.

Артист также добавил, что вторая история была не менее поразительна.

Ко мне подошел человек и предложил сотрудничество. Он сказал, что у родственников в России, и они плохие, и предложил поработать. Я согласился, взял у него номер телефона, и попросил ребят проверить мужчину. А наши ребята умеют доставать информацию, даже если для этого нужно двое суток бодрствовать. И оказалось, что это был ФСБ-шник,

– рассказал Коля.

В обнаружении врага помогли сохранившиеся фотографии в базах данных смартфона.

"Ребята нашли большую цепочку фото и информации, хотя у него была очень хорошая легенда. Они его взяли, раскололи и теперь она сотрудничает с ними", – поделился мужчина.

Отметим, что после 24 февраля музыкант вступил в ряды Вооруженных сил Украины и исполняет военные обязанности на юге Украины. Сначала он охранял Одессу, недавно был в Николаевской области.