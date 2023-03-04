Моя муза теж мобілізована, – Коля Сєрга розповів, як надихається і створює нові пісні на фронті

Військовий та музикант Коля Сєрга продовжує писати пісні навіть на фронті. Він розповів, як йому це вдається, а також висловився про перехід на українську мову.

Український музикант та військовий Коля Сєрга знаходить час для написання пісень – лиш нещодавно він випустив пісню та кліп "Молитва". Він розповів для 24 Каналу, де знаходить натхнення.

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Коля Сєрга про натхнення на фронті

Я пишу ту музику, яка у цей час необхідна. Моя муза також мобілізована, вона виконує бойові завдання разом з усіма. Ми створюємо культурні продукти і контент, які передають життя нашої країни зараз. Так вийшло і з піснею "Молитва". Вона була написана ще рік тому, але саме зараз знайшла своє звучання та місію,

– розповів артист.

"Вже рік ми живемо у стані повномасштабної війни і нам, як ніколи необхідна, віра та сила. І ця композиція допомагає віднайти в собі те джерело міці, щоб гідно продовжити шлях".

Коля Сєрга – Молитва: дивіться відео онлайн

Про нові пісні українською

Коля Сєрга з початку повномасштабного вторгнення розпочав шлях переходу на українську, хоч раніше він спілкувався лише російською. Він підкреслив, що обрав державну і у творчості, і в житті.

"Я почав спілкуватися українською мовою і вибрав її для себе не тільки у творчості, а й у житті. Це складно пояснити, просто так відчуваю. Можу впевнено зазначити, що я закохався у свою мову і тепер мене не цікавлять інші, поки що навіть англійська. Щоправда, обов'язково треба буде її підтягнути. А поки що я насолоджуюсь вивченням української".