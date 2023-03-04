Украинский музыкант и военный Коля Серга находит время для написания песен – только недавно он выпустил песню и клип "Молитва". Он рассказал для 24 Канала, где обретает вдохновение.

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Коля Серга о вдохновении на фронте

Я пишу ту музыку, которая в это время необходима. Моя муза тоже мобилизована, она выполняет боевые задания вместе со всеми. Мы создаем культурные продукты и контент, которые передают жизнь нашей страны сейчас. Так получилось и с песней "Молитва". Она была написана еще год назад, но именно сейчас нашла свое звучание и миссию,

– рассказал артист.

"Уже год мы живем в состоянии полномасштабной войны и нам как никогда необходима вера и сила. И эта композиция помогает найти в себе тот источник мощи, чтобы достойно продолжить путь".

Полное интервью с Колей Сергой читайте в рамках проекта "Интервью24".

Коля Серга – Молитва: смотрите видео онлайн

О новых песнях на украинском

Коля Серга с начала полномасштабного вторжения начал путь перехода на украинский, хотя раньше он общался только на русском. Он подчеркнул, что избрал государственное и в творчестве, и в жизни.

"Я начал общаться на украинском языке и выбрал его для себя не только в творчестве, но и в жизни. Это сложно объяснить, просто так чувствую. Могу уверенно отметить, что я влюбился в свой язык и теперь меня не интересуют другие, пока даже английский. Правда, обязательно надо будет ее подтянуть. А пока я наслаждаюсь изучением украинского".