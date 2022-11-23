Екснаречену Кличка побачили разом з колишнім бойфрендом, який її бив
23 листопада 2022 , 15:53Читать новость на русском
Джерело:Page Six
Колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі, ймовірно, відновила стосунки з чоловіком, який раніше її бив. У пресі пишуть, що вони полетіли на відпочинок.
Американська акторка Гейден Панеттьєрі з 2018 року сходиться й знову розлучається з бойфрендом Браяном Гікерсоном. Днями їх знову побачили разом.
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Гейден Панеттьєрі в компанії екса-аб'юзера
Акторку побачили разом з Браяном Гікерсоном в одному з аеропортів Лос-Анджелеса. Вони разом сіли на якийсь рейс, а перед тим їх підловили за перекусом.
Невідомо, чи пара вкотре возз'єдналась, чи це лише чутки. Три місяці тому Гікерсон заявив, що є лише другом Гейден. Він додавав, що їхня пара не може бути разом.
Що відомо про Панеттьєрі та її колишнього
- Після того, як Гейден розірвала заручини з Кличком, вона переїхала в Лос-Анджелес, де почала зустрічатися з актором і рієлтором Браяном Гікерсоном.
- У 2019 році ЗМІ почали писати про те, що Браян жорстоко побив Гейден. Тоді поліція зафіксувала сліди побоїв на шиї та на руках знаменитості. Після цього акторка місяць не покидала будинку, а сам нападник повернувся до дівчини наступного дня після затримання.
- Історія повторилась – другий напад відбувся на День Валентина. Тоді Гейден покинула будинок хлопця і розірвала з ним стосунки. Вона заборонила колишньому наближатися до неї, а згодом Гікерсона офіційно визнали насильником.
- Але вже не вперше дівчина повертається до нападника. Ще рік тому у пресі писали про те, що Гейден і Браян помирилися і працюють над стосунками.