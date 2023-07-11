Візажистка Тіна Антоненко в інстаграм-сторіз показала фото бабусі, яка відсвяткувала день народження. Вона зізналась, що бабуся зараз у Маріуполі, хоч на початку вторгнення їм вдалося покинути тимчасово окуповану територію.

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Тіна Антоненко про бабусю в Маріуполі

"У бабусі (яка в окупованому Маріуполі й з якою не бачилися рік) день народження. 79. Мама попросила добрих людей принести квіти у подарунок. Надіслали фотозвіт. Плачу", – написала Тіна.



Антоненко про бабусю в Маріуполі / Фото з інстаграм-сторіз

Дівчину засипали запитаннями про те, чому її бабуся знову в Маріуполі. Антоненко пояснила, що не потягнула двох біженців на тлі інших проблем – розлучення, складнощі зі здоров'ям та хвороба кота.

Відповідь одна: я не потягнула двох біженців сама. 2022 рік – це суцільний нічний жах для мене. У мене почалися проблеми із жовчним на фоні стресу, захворів кіт, я розлучилась, двоє біженців у моїй квартирі-студії, і я з ними, і з котом.

Тіна додала, що певний період бабуся прожила у квартирі знайомих, які їй допомогли. Але рідній потрібна була підтримка, яку Антоненко не мала змоги дати. "Хто знає біженців, після травми вони – діти. Їм постійно потрібна підтримка. Я сама була на нулі. Дуже старалась, але мені було не те слово важко. Для мене літо 2022 – це дно, якого я торкнулась".

Бабуся вирішила поїхати у Бердянськ до сина, але у домі не було опалення. Так вона повернулась у Маріуполь – за нею наглядають сусіди та приїжджає син.

"Бабуся запропонувала відвезти її до сина в Бердянськ і зняти частково вантаж з моїх плечей. Так вона опинилася знову в окупованій частині. Потім захотіла у вцілілий будинок мами, де могла б сама керувати опаленням. Так вона опинилася знову в Маріуполі. Місто зруйноване на 95%. Люди живуть в руїнах. У нас будинок вцілів, але промародерений", – додала Тіна.



Антоненко про бабусю в Маріуполі / Фото з інстаграм-сторіз

Що рідні Тіни пережили в Маріуполі