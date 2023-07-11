Визажистка Тина Антоненко в инстаграм-сториз показала фото бабушки, которая отпраздновала день рождения. Она призналась, что бабушка сейчас в Мариуполе, хотя в начале вторжения им удалось покинуть временно оккупированную территорию.

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Тина Антоненко о бабушке в Мариуполе

"У бабушки (которая в оккупированном Мариуполе и с которой не виделись год) день рождения. 79. Мама попросила добрых людей принести цветы в подарок. Послали фотоотчет. Плачу", – написала Тина.



Антоненко о бабушке в Мариуполе / Фото с инстаграм-сториз

Девушку засыпали вопросами о том, почему ее бабушка снова в Мариуполе. Антоненко объяснила, что не потянула двух беженцев на фоне других проблем – развод, сложности со здоровьем и болезнь кота.

Ответ один: я не потянула двух беженцев сама. 2022 год – это сплошной ночной ужас для меня. У меня начались проблемы с желчным на фоне стресса, заболел кот, я развелась, двое беженцев в моей квартире-студии, и я с ними, и с котом.

Тина добавила, что определенный период бабушка прожила в квартире знакомых, которые помогли ей. Но родной нужна была поддержка, которую Антоненко не могла дать. "Кто знает беженцев, после травмы они – дети. Им постоянно нужна поддержка. Я сама была на нуле. Очень старалась, но мне было не то слово тяжело. Для меня лето 2022 – это дно, которое я коснулась".

Бабушка решила уехать в Бердянск к сыну, но в доме не было отопления. Так она вернулась в Мариуполь – за ней присматривают соседи и приезжает сын.

"Бабушка предложила отвезти ее к сыну в Бердянск и снять частично груз с моих плеч. Так она оказалась снова в оккупированной части. Затем захотела в уцелевший дом мамы, где могла бы сама управлять отоплением. Так она оказалась снова в Мариуполе. Город разрушен на %. Люди живут в руинах. У нас дом уцелел, но промародеренный", – добавила Тина.



Антоненко о бабушке в Мариуполе / Фото с инстаграм-сториз

Что родные Тины пережили в Мариуполе