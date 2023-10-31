Бив і казав зробити аборт, – перша дружина Стипанюка шокувала подробицями їхнього шлюбу

В мережі активно обговорюють захисницю Євгенію Емеральд, яка нещодавно розповіла про домашнє насилля від колишнього чоловіка. Перша дружина Євгена Стипанюка розсекретила, яким був їхній шлюб.

Про це Анна розповіла у шоу "Говорить вся Україна". Виявляється, жінка теж страждала від психологічного та фізичного насильства.

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Шокуючі подробиці першого шлюбу Стипанюка

Анна зізналася, що підтримує Емеральд, адже в ній побачила себе. За її словами, у шлюбі з Євгеном вона була у такому ж жахливому стані. Вони прожили разом 2 роки.

Анна описала, яким було їхнє спільне життя. Виявляється, Євген принижував її та змушував займатися оральним сексом. Також жінка припускає, що ексчоловік їй зраджував.

Не скажу, що в мене був щасливий шлюб. Щасливі були перші тижні стосунків, до того, як я завагітніла… Для нього вагітність не була бажаною. Він мені казав, що не потрібна ця дитина, треба зробити аборт,

– шокувала Анна.

А після розлучення Євген взагалі забув про дитину. Він сказав, що поговорить з сином, коли той виросте.

Що стало останньою краплею? Жінка пригадала, що знайшла в нього іншу сім-карту, якою він користувався, коли виходив з дому.

Через це ми посварилися. В один момент він навіть підняв руку, щоб мене вдарити, але не зробив це, бо на руках у мене була дитина. Потім, коли ми поїхали до мами, він мене вдарив. Тоді я зрозуміла, що не можу жити з цією людиною,

– запевнила Анна.

Крім того, колишній чоловік звинувачував її в зрадах, хоч це і не було правдою. Жінка наголосила, що не могла зраджувати, бо сиділа сама з дитиною. За її словами, навіть після розлучення, а вже пройшло 15 років, вона досі самотня, бо Стипанюк покалічив їй життя.

Свідчення Євгенії Емеральд та Анни: дивіться випуск "Говорить вся Україна":

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