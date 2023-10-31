Бил и говорил сделать аборт, – первая жена Стипанюка шокировала подробностями их брака

В сети активно обсуждают защитницу Евгению Эмеральд, которая недавно рассказала о домашнем насилии от бывшего мужа. Первая жена Евгения Стипанюка тоже рассекретила, каким был их брак.

Об этом Анна рассказала в шоу "Говорит вся Украина". Оказывается, женщина страдала психологическим и физическим насилием.

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Шокирующие подробности первого брака Стипанюка

Анна призналась, что поддерживает Эмеральд, потому что в ней увидела себя. По ее словам, в браке с Евгением она была в таком ужасном состоянии. Они прожили вместе 2 года.

Анна описала, какой была их совместная жизнь. Оказывается, Евгений унижал ее и заставлял заниматься оральным сексом. Также женщина предполагает, что экс-муж ей изменял.

Не скажу, что у меня был счастливый брак. Счастливы были первые недели отношений, прежде чем я забеременела… Для него беременность не была желанной. Он мне говорил, что не нужен этот ребенок, нужно сделать аборт,

– шокировала Анна.

А после развода Евгений вообще забыл о ребенке. Он сказал, что поговорит с сыном, когда тот вырастет.

Что стало последней каплей? Женщина вспомнила, что нашла у него другую сим-карту, которой он пользовался, выходя из дома.

Поэтому мы поссорились. В один момент он даже поднял руку, чтобы меня ударить, но не сделал это, потому что на руках у меня был ребенок. Потом, когда мы уехали к маме, он меня ударил. Тогда я поняла, что не могу жить с этим человеком,

– заверила Анна.

Кроме того, бывший муж обвинял ее в изменах, хотя это и не было правдой. Женщина подчеркнула, что не могла изменять, потому что сидела сама с ребенком. По ее словам, даже после развода, а уже прошло 15 лет, она до сих пор одинока, потому что Стипанюк изувечил ей жизнь.

Свидетельства Евгении Эмеральд и Анны: смотрите выпуск "Говорит вся Украина":

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