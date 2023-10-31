Бил и говорил сделать аборт, – первая жена Стипанюка шокировала подробностями их брака
Источник:"1+1"
В сети активно обсуждают защитницу Евгению Эмеральд, которая недавно рассказала о домашнем насилии от бывшего мужа. Первая жена Евгения Стипанюка тоже рассекретила, каким был их брак.
Об этом Анна рассказала в шоу "Говорит вся Украина". Оказывается, женщина страдала психологическим и физическим насилием.
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Шокирующие подробности первого брака Стипанюка
Анна призналась, что поддерживает Эмеральд, потому что в ней увидела себя. По ее словам, в браке с Евгением она была в таком ужасном состоянии. Они прожили вместе 2 года.
Анна описала, какой была их совместная жизнь. Оказывается, Евгений унижал ее и заставлял заниматься оральным сексом. Также женщина предполагает, что экс-муж ей изменял.
Не скажу, что у меня был счастливый брак. Счастливы были первые недели отношений, прежде чем я забеременела… Для него беременность не была желанной. Он мне говорил, что не нужен этот ребенок, нужно сделать аборт,
– шокировала Анна.
А после развода Евгений вообще забыл о ребенке. Он сказал, что поговорит с сыном, когда тот вырастет.
Что стало последней каплей? Женщина вспомнила, что нашла у него другую сим-карту, которой он пользовался, выходя из дома.
Поэтому мы поссорились. В один момент он даже поднял руку, чтобы меня ударить, но не сделал это, потому что на руках у меня был ребенок. Потом, когда мы уехали к маме, он меня ударил. Тогда я поняла, что не могу жить с этим человеком,
– заверила Анна.
Кроме того, бывший муж обвинял ее в изменах, хотя это и не было правдой. Женщина подчеркнула, что не могла изменять, потому что сидела сама с ребенком. По ее словам, даже после развода, а уже прошло 15 лет, она до сих пор одинока, потому что Стипанюк изувечил ей жизнь.
Свидетельства Евгении Эмеральд и Анны: смотрите выпуск "Говорит вся Украина":
Что известно об абьюзивных отношениях Эмеральд со Стипанюком
- Через год после женитьбы на Евгении Стипанюке, эксвоенная Евгения Эмеральд объявила о разводе. Она призналась, что стала жертвой домашнего насилия.
- Женщина показала переписку с бывшей, где звучат угрозы. Эмеральд узнала, что муж ее изменял. Кроме того, Стипанюк чрезмерно употреблял алкоголь.
- Другие девушки анонимно обратились к Эмеральду в сообщениях, где рассказали о изнасилование и притязание со стороны мужчины.
- Сам Стипанюк пока не отвечает на обвинение. Он лишь заявил, что является солдатом, а потому сейчас думает о победе. Добавим, что он – охранник Олега Ляшко.