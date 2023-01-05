Поки Остапчук з коханою: Горняк провела танцювальний вечір у Відні – чия мама там була

Колишня дружина Володимира Остапчука – Христина Горняк на деякий час переїхала до Відня. Там напередодні Нового року вона провела танцювальну вечірку, де зібрала українок.

Ведучий Володимир Остапчук нещодавно розійшовся з Христиною Горняк, але вже показався з новою коханою. Наразі колишня шоумена не коментує їхній розрив, але на власному прикладі показує, що попри все потрібно продовжувати жити.

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Христина Горняк провела танцювальний вечір у Відні

Через війну багато українок виїхали за кордон, зокрема у Відень. Там напередодні Нового року Христина організувала танцювальну вечірку, куди й запросила землячок. Дівчата зібралися в затишній локації, танцювали, пили шампанське й просто насолоджувалися неймовірним вечором.

Серед гостей була й мама 4-річної Лізи з Вінниці – Ірина. Дівчинка загинула 14 липня, коли окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. На світлині Ірина усміхається, але в її очах видно весь той біль, який довелося пережити.



Христина Горняк та Ірина / Фото з інстаграму нотаріуса

Бачити усмішки та яскраві очі моїх дівчат ORA – завжди для мене величезна мотивація, натхнення, найкращий подарунок! Щоразу я думаю, що мій проєкт був класною ідеєю та несе сенс! Кожна з вас, дівчата, дуже гарна, індивідуальна, найкраща. Дуже сподіваємось, що скоро ми усі знову зустрінемось!

– написала нотаріус у публікації.

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Нагадаємо, Христина Горняк зустріла Новий рік у компанії подруг у Відні, а Володимир Остапчук поїхав з новою пасією у відпочинковий комплекс неподалік від Львова. Хоча Христина не коментує розлучення, але нещодавно зізналася, що не розчарувалася в чоловіках, але вважає, що після зради краще одразу розійтися. Та чи зраджував Остапчук, чи закрутив новий роман вже після розриву – невідомо.