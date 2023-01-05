Ведущий Владимир Остапчук недавно разошелся с Кристиной Горняк, но уже показался с новой любимой. Пока бывшая шоумена не комментирует их разрыв, но на собственном примере показывает, что, несмотря ни на что, нужно продолжать жить.

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Кристина Горняк провела танцевальный вечер в Вене

Из-за войны многие украинки выехали за границу, в частности в Вену. Там в канун Нового года Кристина организовала танцевальную вечеринку, куда и пригласила землячок. Девушки собрались в уютной локации, танцевали, пили шампанское и просто наслаждались невероятным вечером.

Среди гостей была и мама 4-летней Лизы из Винницы – Ирина. Девочка погибла 14 июля, когда оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице. На фотографии Ирина улыбается, но в ее глазах видна вся та боль, которую пришлось пережить.



Кристина Горняк и Ирина / Фото с инстаграмма нотариуса

Видеть улыбки и яркие глаза моих девушек ORA – всегда для меня огромная мотивация, вдохновение, самый лучший подарок! Каждый раз я думаю, что мой проект был классной идеей и несет смысл! Каждая из вас, девушки, очень красивая, индивидуальная, самая лучшая. Очень надеемся, что скоро мы снова встретимся!

– написала нотариус в публикации.

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Напомним, Кристина Горняк встретила Новый год в компании подруг в Вене, а Владимир Остапчук поехал с новой пассией в комплекс отдыха неподалеку от Львова. Хотя Кристина не комментирует развод, но недавно призналась, что не разочаровалась в мужчинах, но считает, что после измены лучше сразу разойтись. Но изменял ли Остапчук или закрутил новый роман уже после разрыва – неизвестно.