Колишня дружина Остапчука пояснила, де бере гроші на розкішне життя: "Оточують класні чоловіки"
Джерело:Христина Горняк
Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, українська блогерка й нотаріус Христина Горняк зараз живе в Австрії та тимчасово не працює. Підписники поцікавилися, як дівчині вдається так розкішно жити. Що вона відповіла – читайте нижче.
Христина в Instagram-Stories відповіла на запитання своїх шанувальників про гроші. Раніше вона вже піднімала тему фінансів та зізналася, що квартиру купила за власні гроші.
Цікаво Христина Остапчук розповіла, що зробила з дорогими подарунками від шоумена
Горняк розповіла, що наразі вона припинила свою професійну діяльність нотаріуса. Через це в неї запитали, як їй вдається так розкішно жити, якщо вона не працюєте. На це вона відповіла, що "працювала, працює і буде працювати".
Проте Христина не стала приховувати і того, що спілкується та ходить на побачення з чоловіками.
Ще мене оточують класні чоловіки, які дарують квіти, подарунки, запрошують у ресторани. Бо я жінка з енергією. Тому в мене все склалося і примножується,
– зазначила Горняк.
Христина Горняк розповіла про розкішне життя / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Колишня Остапчука додала, що не вважає Відень, де зараз живе, дорогим містом.
Що Христина Горняк раніше говорила про фінанси та подарунки:
- Напередодні дівчина підтвердила, що приймає подарунки від чоловіків, проте пожартувала, що "шукати папіка" їй запізно, адже вона вже 36-річна.
- Фанати також запитувати в Христини, звідки в неї гроші на дорогий відпочинок на Мальдівах та квартиру. На це Горняк натякнула, що за власні гроші купила квартиру. "Я працюю з 2-го курсу університету, тому якось так", – додала вона.
- Цікаво, що колишня Остапчука навіть зізналася, що колись брала кредит для купівлі попередньої машини, згодом змогла його "погасити".
- Раніше блогерка розповідала, що в місяць витрачає на себе до 60 тисяч гривень, а якщо купує речі, то ще більше. Однак утриманкою Остапчука вона не була, бо "завжди вважала, що жінка має бути самодостатньою, щоб не просити і не залежати".