Ексдружина Кличка відсвяткувала 49-річчя та показала дорослу доньку: миле фото

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова днями відсвяткувала день народження. Її зворушливо привітала донька, тож співачка показала їхнє спільне фото.

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Кличка днями відсвяткувала день народження. Співачці виповнилося 49 – вона відсвяткувала іменини в сімейному колі.

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Наталія Єгорова показала доньку

Артистка опублікувала світлину, на якій позує разом з дорослою донькою. 20-річна Єлизавета-Вікторія спекла для зіркової матусі торт та прикрасила його свічками.

Дякую тобі, моя прекрасна донечко, за всі твої побажання та цей чудовий торт, який ти спекла для мене! Люблю тебе безумовно,

– підписала фото Наталія Єгорова.



Наталія Єгорова з донькою / Фото з інстаграму Наталії Єгорової

Напередодні колишня дружина мера Києва також показувала відео, на якому повертається додому після другого епізоду німецьких "Танців з зірками". Її радісно зустріли донька, мама та сестра.

, після першого епізоду до Наталії Єгорової поставились не дуже прихильно та пророкували їй швидкий виліт. Однак у другому ефірі співачка разом з партнером станцювали чарльстон та після схвальних балів від суддів продовжили участь у шоу.

Нагадаємо, Наталія Єгорова часто показує зворушливі сімейні фото. Нещодавно вона публікувала кумедні фото зі 17-річним сином. Максим ще три роки тому обігнав батька Віталія Кличка та дядька Володимира за зростом, тож на дві голови вищий за зіркову маму.