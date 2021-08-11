Все могло закінчитися фатально, якби не сусіди колишньої дружини Емінема. Вони зрозуміли, що Кімберлі хоче вкоротити собі віку, тому викликали поліцію та швидку до її маєтку в штаті Мічиган. Жінку знайшли на підлозі поряд з калюжею крові. На її ногах було кілька порізів.

Читайте також Дженніфер Лопес та Бен Аффлек проводять якнайбільше часу разом перед розлукою

Два тижні тому, 30 липня, Кімберлі Енн Скотт екстрено доставили в лікарню для надання медичної та психологічної допомоги.

Зараз ексдружина Емінема вдома й оговтується після пережитого. Невідомо, чи зверталась вона за додатковою допомогою до спеціалістів, адже конфліктувала з поліцією і категорично відмовлялась від госпіталізації.

Важливо! Колишня дружина Емінема раніше намагалась накласти на себе руки. Шість років тому була перша спроба самогубства. Вона свідомо випила, сіла за кермо і скерувала авто у стовб.

Що відомо про стосунки Емінема з колишньою дружиною

Експодружжя познайомилося в підлітковому віці. Кімберлі Енн Скотт і її сестра втекли з дому й оселилися з Емінемом і його мамою.

Через шість років після початку їхнього роману народилася єдина біологічна донька репера Хейлі.

Пара одружилася 1999 року, а за два роки зі скандалом розлучилася. Все тому, що Емінем заспівав про вбивство дружини, а та вимагала в нього компенсацію в 10 мільйонів доларів за "навмисне заподіяння емоційного стресу".

У січні 2006 року колишні одружилися вдруге, а до квітня знову розлучилися, хоч Емінем публічно зізнавався у коханні до Кімберлі.

Інформація з Daily Mail