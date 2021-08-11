Все могло закончиться фатально, если бы не соседи бывшей жены Эминема. Они поняли, что Кимберли хочет покончить с собой, потому вызвали полицию и скорую к ее имении в штате Мичиган. Женщину нашли на полу рядом с лужей крови. На ее ногах было несколько порезов.

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Две недели назад, 30 июля, Кимберли Энн Скотт экстренно доставили в больницу для оказания медицинской и психологической помощи.

Сейчас экс-жена Эминема дома и приходит в себя после пережитого. Неизвестно, обращалась она за дополнительной помощью к специалистам, ведь конфликтовала с полицией и категорически отказывалась от госпитализации.

Важно! Бывшая жена Эминема ранее пыталась покончить с собой. Шесть лет назад была первая попытка самоубийства. Она сознательно выпила, села за руль и направил авто в столб.

Что известно об отношениях Эминема с бывшей женой

Экс-супруги познакомились в подростковом возрасте. Кимберли Энн Скотт и ее сестра сбежали из дома и поселились с Эминемом и его мамой.

Через шесть лет после начала их романа родилась единственная биологическая дочь рэпера Хейли.

Пара поженилась в 1999 году, а через два года со скандалом рассталась. Все потому, что Эминем спел об убийстве жены, а та требовала у него компенсацию в 10 миллионов долларов за "умышленное причинение эмоционального стресса".

В январе 2006 года бывшие поженились во второй раз, а к апрелю снова расстались, хотя Эминем публично признался в любви к Кимберли.

Информация с Daily Mail