Колишня дружина Дзідзьо відпочиває біля озера: відео з Підгірців

Колишня дружина Дзідзьо – співачка SLAVIA мандрує Україною. Судячи з геолокації, артистка відпочила біля блакитного озера в Підгірцях, що неподалік від Києва.

Виконавиця вирішила провести останні сонячні дні літа на одному з найбільших і найкрасивіших озер природного походження, які є в Україні.

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SLAVIA в Підгірцях

Екскохана Дзідзьо в інстаграм-сторіз показала смачну вечерю з видом на мальовниче озеро. Водойма розташована неподалік від Києва, тому SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) вирішила не втрачати нагоди провести час на свіжому повітрі.

Співачка зізналася, що обожнює пити каву з різноманітною випічкою. Ярослава хоче набрати декілька кілограмів, тому дуже задоволена, що може дозволити собі поласувати улюбленими десертами.

SLAVIA відпочиває в Підгірцях: дивіться відео онлайн

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