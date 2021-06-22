Колишня дружина Дзідзьо приголомшила вишуканим образом: фото

Українська співачка SLAVIA, яка нещодавно розлучилася з Дзідзьо, оприлюднила фото, де показала розкішний образ. Зірка постала перед камерою в сукні зелено-синього кольору.

SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) після розлучення не засмучується й продовжує будувати кар'єру співачки. Також знаменитість на особистій сторінці в інстаграмі часто публікує фото, на яких показує бездоганні аутфіти.

Дивіться також SLAVIA показала спортивний образ під час подорожі Україною: фото

Елегантний образ SLAVIA

Днями Ярослава оприлюднила світлину, на якій зображена в елегантній сукні справжньої леді. SLAVIA позувала на камеру у вбранні зелено-синього кольору на тонких бретелях і зі спокусливим декольте. Особливого шарму та вишуканості образові додавала накидка з білих намистин.

Довге розкішне волосся виконавиця вклала у красиві легкі локони, а на обличчі зробила виразний макіяж з темними тінями на повіках і червоною помадою на губах.

Справжня леді вміє збуджувати мозок і сказати: "Ні",

– зазначила SLAVIA в дописі.



Вишуканий образ SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA

У коментарях прихильники знаменитості засипають її компліментами. Вони зазначають, що SLAVIA, як завжди, виглядає неперевершено.