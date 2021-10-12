Блогерка та модель Камарін Свонсон поділилась шокуючою історією про відомого репера Tyga. Вона розповіла про це в мережі й поділилась інформацією з американськими ЗМІ.

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Камарін Свонсон нібито прийшла до свого бойфренда Tyga близько 3 ночі. Вона з'явилась у будинку виконавця начебто напідпитку, проти волі самого Tyga, й кричала на порозі.

Артист впустив дівчину всередину для розмови. Як Камарін розповіла поліції, хлопець напав на неї. Свонсон з дому Tyga забрала її мати, яка й написала на нього заяву.

Репера не заарештували, однак він повинен з'явитися в поліції 12 жовтня.

У своєму інстаграмі Камарін Свонсон показала обличчя з травмами, які їй нібито наніс ексбойфренд.

Мені так незручно і соромно, що я дійшла до цього, але я повинна постояти за себе,

– написала блогерка.



Камарін Свонсон / Фото з інстаграм-сторіз



Камарін Свонсон / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Свонсон і Tyga