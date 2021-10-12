Блогерка та модель Камарін Свонсон поділилась шокуючою історією про відомого репера Tyga. Вона розповіла про це в мережі й поділилась інформацією з американськими ЗМІ.
Читайте також Зірка "Слуга народу" Галина Безрук втекла від чоловіка: "Дні перетворилися у фільм жахів"
Екса Кайлі Дженнер звинуватили в насильстві
Камарін Свонсон нібито прийшла до свого бойфренда Tyga близько 3 ночі. Вона з'явилась у будинку виконавця начебто напідпитку, проти волі самого Tyga, й кричала на порозі.
Артист впустив дівчину всередину для розмови. Як Камарін розповіла поліції, хлопець напав на неї. Свонсон з дому Tyga забрала її мати, яка й написала на нього заяву.
Репера не заарештували, однак він повинен з'явитися в поліції 12 жовтня.
У своєму інстаграмі Камарін Свонсон показала обличчя з травмами, які їй нібито наніс ексбойфренд.
Мені так незручно і соромно, що я дійшла до цього, але я повинна постояти за себе,
– написала блогерка.
Камарін Свонсон / Фото з інстаграм-сторіз
Камарін Свонсон / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про стосунки Свонсон і Tyga
- Навесні цього року блогерка і репер зробили стосунки офіційними. Часто дівчину бачили з каблучкою на безіменному пальці, що спричиняло чутки про заручини.
- Варто додати, що Tyga – колишній бойфренд світської левиці Кайлі Дженнер. Артист зустрічався з нею 2 роки до розлучення у 2017 році. Щоправда, після розриву пара часто зустрічалась.