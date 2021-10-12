Блогер и модель Камарин Суонсон поделилась шокирующей историей об известном рэпере Tyga. Она рассказала об этом в сети и поделилась информацией с американскими СМИ.
Читайте также Звезда "Слуга народа" Галина Безрук сбежала от мужа: "Дни превратились в фильм ужасов"
Экса Кайли Дженнер обвинили в насилии
Камарин Суонсон якобы пришла к своему бойфренду Tyga около 3 ночи. Она появилась в доме исполнителя якобы навеселе, против воли самого Tyga, и кричала на пороге.
Артист впустил девушку внутрь для разговора. Как Камарин рассказала полиции, парень напал на нее. Суонсон из дома Tyga забрала ее мать, которая и написала на него заявление.
Рэпера не арестовали, однако он должен появиться в полиции 12 октября.
В своем инстаграме Камарин Суонсон показала лицо с травмами, которые ей якобы нанес экс-бойфренд.
Мне так неудобно и стыдно, что я дошла до этого, но я должна постоять за себя,
– написала блогер.
Камарин Суонсон / Фото из инстаграм-сториз
Камарин Суонсон / Фото из инстаграм-сториз
Что известно об отношениях Суонсон и Tyga
- Весной этого года блогер и рэпер сделали отношения официальными. Часто девушку видели с кольцом на безымянном пальце, что вызывало слухи о помолвке.
- Стоит добавить, что Tyga – бывший бойфренд светской львицы Кайли Дженнер. Артист встречался с ней 2 года до разрыва в 2017 году. Правда, после расставания пара часто встречалась.