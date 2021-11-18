Колишній Аріани Гранде підігрів чутки про роман з Кім Кардашян: спільне фото

Чутки про романтичні стосунки між Кім Кардашян та коміком Пітом Девідсоном все міцнішають. Днями гуморист провів вечірку з нагоди дня народження, на яку запросив світську левицю та її маму Кріс Дженнер.

Попри те, що Кім Кардашян та Каньє Вест так і не отримали офіційного документа про розлучення, вони живуть окремо і не вважають себе парою. Кожного зі знаменитостей доволі часто підозрюють в романах. Нова інформація з'явилась щодо стосунків зірки реаліті та колишнього нареченого Аріани Гранде.

До слова Вона все ще моя дружина, – Каньє Вест досі не розлучився з Кім Кардашян

Зірки підігріли чутки про роман Кардашян і Девідсона

Днями гуморист Піт Девідсон відсвяткував день народження. Гостями вечірки став репер Флейвор Флейв, який називає Піта "названим сином", Кім Кардашян та її мати, Кріс Дженнер. Фото зі святкування опублікував Флейв.

Зі світлини помітно, що вечірка була скромною та в домашньому стилі. Інсайдери повідомляють, що вона відбувалась в особняку Кріс Дженнер.

Джерело видання People підкреслило, що Кім Кардашян і Піт Девідсон справді зустрічаються. Вони подобаються один одному та роблять одне одного щасливими.



День народження Піта Девідсона / Фото з інстаграму Флейвора Флейва

Чому з'явилися чутки про роман між Пітом і Кім