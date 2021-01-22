У вересні 2020 року стало відомо про те, що принцеса Євгенія очікує на народження первістка. Вона рідко з'являється на публіці і не розповідає про особисте життя, тому новин про її вагітність майже не було. Тепер у мережі з'явилася інформація про пологи онуки Єлизавети ІІ.

Зовсім скоро онука Єлизавети ІІ стане мамою. Принцеса Євгенія вийшла заміж у 2018 році, а тепер готується до нового статусу. Коли ж у королівській сім'ї буде поповнення мовиться на сайті видання Hello.

Читайте також Показала великий живіт: вагітна принцеса Євгенія потрапила в об'єктив папараці в Лондоні

Коли принцеса Євгенія стане мамою

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк стануть батьками менш ніж через місяць. Їхній первісток, стать якого наразі невідома, народиться в середині лютого.

Онука королеви вже тривалий час не з'являється на публіці. Коронавірусна хвороба досі активно шириться світом, тому королівська спадкоємиця всіляко намагається вберегтися від інфікування. Окрім того, наразі у Великій Британії триває жорсткий карантин.

Що відомо про вагітність принцеси Євгенії

Новина про вагітність принцеси Євгенії з'явилася наприкінці вересня 2020 року. Це сталося майже через 2 роки після її гучного весілля з Джеком Бруксбанком. Онука Єлизавети ІІ зустрічалася з чоловіком понад 7 років і лише після цього пішла під вінець. Первісток подружжя стане 11-им у черзі на престол. Є інформація про те, що скоріш за все, у нього не буде королівського титулу.