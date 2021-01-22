В сентябре 2020 года стало известно о том, что принцесса Евгения ожидает рождения первенца. Она редко появляется на публике и не рассказывает о личной жизни, поэтому новостей о ее беременности почти не было. Теперь в сети появилась информация о родах внучки Елизаветы II.

Совсем скоро внучка Елизаветы II станет мамой. Принцесса Евгения вышла замуж в 2018 году, а теперь готовится к новому статусу. Когда же в королевской семье будет пополнение говорится на сайте издания Hello.

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Когда принцесса Евгения станет мамой

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк станут родителями менее чем через месяц. Их первенец, пол которого пока неизвестен, родится в середине февраля.

Внучка королевы уже длительное время не появляется на публике. Коронавирусная болезнь до сих пор активно распространяется по миру, поэтому королевская наследница всячески пытается уберечься от инфицирования. Кроме того, сейчас в Великобритании продолжается жесткий карантин.

Что известно о беременности принцессы Евгении

Новость о беременности принцессы Евгении появилась в конце сентября 2020 года. Это произошло почти через 2 года после ее громкой свадьбы с Джеком Бруксбанком. Внучка Елизаветы II встречалась с мужем более 7 лет и лишь после этого пошла под венец. Первенец супругов станет 11-ым в очереди на престол. Есть информация о том, что скорее всего, у него не будет королевского титула.