Принц Гаррі та Меган Маркл приїдуть у Велику Британію: чи зустрінуться з Вільямом і Кейт
Джерело:The Daily Mail
Принц Гаррі та Меган Маркл приїдуть у Велику Британію 5 вересня, однак не зустрінуться з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Про мету поїздки подружжя дізнайтеся далі.
Принц Гаррі та Меган Маркл разом з дітьми приїжджали на святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. Однак тоді зустрічі з королівськими родичами були короткими. За офіційними даними, брати Гаррі та Вільям не розмовляли з минулого літа, коли відкривали пам’ятник принцесі Діані на території Кенсінгтонського замку.
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Чому Гаррі та Меган прилетять у Велику Британію
- 5 вересня подружжя має бути на Всесвітньому саміті One Young World Summit. Туди з'їдуться молоді лідери з понад 190 країн світу, а Меган Маркл виступатиме з промовою на церемонії відкриття.
- 6 вересня Гаррі та Меган вирушать до Дюсельдорфа, де відвідають захід, присвячений Іграм нескорених.
- 8 вересня Гаррі має виступити з промовою на церемонії вручення нагород WellChild Awards в Лондоні.
Гаррі не зустрінеться з братом
У розкладі подружжя немає зустрічі зі старшим братом Гаррі – принцом Вільямом. І це при тому, що пари мешкатимуть на відстані 800 метрів одна від одної.
Як відомо, герцоги Кембриджські разом з дітьми зовсім скоро переїжджатимуть з Кенсінгтонського палацу до котеджу Аделаїда. Він розташований неподалік від Віндзорського замку. А Гаррі та Меган, скоріше за все, зупиняться у котеджі Фрогмор-хауз, який розташований на території Віндзорського замку. Саме там вони жили до переїзду в США.