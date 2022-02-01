Після виходу останнього альбому Адель "30" жінка повинна була провести серію концертів у США, на який розкупили всі білети вартістю у кількадесят або кількатисяч доларів. Також у Лас-Вегасі було заброньовано чимало готелів для гостей та придбано квитки на літак.

До слова Половина команди злягла з "ковідом", – Адель зі сльозами звернулась до фанатів

Але всього за добу Адель скасувала усі концерти з шоу Weekends With Adele, пояснивши це тим, що половина команди злягла з коронавірусом і вони не встигли вчасно підготуватись.

Чимало західних ЗМІ з посиланнями на інсайдерів повідомляли, що справа була не у хворобі, а в "комплексі діви", адже Адель не подобались декорації, які робили для сцени. Також, згідно з новою інформацією, причиною скасування міг стати конфлікт з її бойфрендом Річем Полом, з яким вона скандалила по телефону перед концертом. Зараз Адель нібито приїхала до нього до Беверлі-Гіллз і намагається налагодити контакт, та поки що не з'являється в мережі.

Незважаючи на це, організатори події шоковані, адже вони матимуть збитків на 150 мільйонів доларів, якщо заходи не перенесуть на інший час. За словами кореспондента ITV Росса Кінга, "в Caesars Palace відчайдушно хочуть, щоб концерти відбулися, тому що, якщо цього не станеться, вони втратять понад 150 мільйонів доларів. Вони дійсно хочуть, щоб концерти відбулися і роблять все можливе та готові виконувати будь-які вимоги співачки".

Наразі невідомо, як закінчиться епопея з концертами та квитками, адже Адель досі не надала жодної інформації після останнього відео.