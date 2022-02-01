После выхода последнего альбома Адель "30" женщина должна была провести серию концертов в США, на который раскупили все билеты стоимостью в несколько десятков или несколько тысяч долларов. Также в Лас-Вегасе было забронировано много отелей для гостей и приобретены билеты на самолет.

К слову Половина команды слегла с "ковидом", – Адель со слезами обратилась к фанатам

Но всего за сутки Адель отменила все концерты с шоу Weekends With Adele, объяснив это тем, что половина команды слегла с коронавирусом и они не успели вовремя подготовиться.

Многие западные СМИ со ссылками на инсайдеров сообщали, что дело было не в болезни, а в "комплексе девы", ведь Адель не нравились декорации, которые делали для сцены. Также, согласно новой информации, причиной отмены мог стать конфликт с ее бойфрендом Ричем Полом, с которым она скандалила по телефону перед концертом. Сейчас Адель якобы приехала к нему в Беверли-Хиллз и пытается наладить контакт, но пока не появляется в сети.

Несмотря на это, организаторы происшествия шокированы, ведь у них будет ущерб в 150 миллионов долларов, если мероприятия не перенесут на другое время. По словам корреспондента ITV Росса Кинга, "в Caesars Palace отчаянно хотят, чтобы концерты прошли, потому что, если этого не произойдет, они потеряют более 150 миллионов долларов. Они действительно хотят, чтобы концерты прошли и делают все возможное и готовы выполнять любые требования певицы".

Пока неизвестно, как закончится эпопея с концертами и билетами, ведь Адель до сих пор не предоставила никакой информации после последнего видео.