KOLA таємно вийшла заміж: перші фото з коханим, який на 13 років старший за співачку

Українська співачка Анастасія Прудіус, яка відома під псевдонімом KOLA, не надто афішує особисте життя. Втім, днями вона шокувала шанувальників заявою про таємне одруження.

Знаменитість вийшла заміж за іноземця. Його звати В'ячеслав і він живе в Ізраїлі. Обранець старший за співачку на 13 років.

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KOLA таємно одружилася

Шляхи виконавиці з майбутнім чоловіком перетнулися влітку 2022 року на благодійному концерті в Ізраїлі, де В'ячеслав був організатором.

Я ніколи не думала, що вийду заміж за іноземця. Я ніколи не шукала іноземця. Я вийшла з витягнутими колінами та в кепці, ридала весь день через війну. Я зовсім не чекала цієї зустрічі,

– поділилася KOLA.

Цікаво, що чоловік артистки родом з Дніпра, але переїхав до Ізраїлю ще дитиною. Він вільно володіє як івритом, так і англійською, а також розуміє українську і зараз вчить її.

Інтерв'ю з KOLA: дивіться відео онлайн

Як чоловік освідчився KOLA

Пропозицію співачка отримала на початку 2023 року в Ізраїлі під час прогулянки.

"Говорив щось дуже довго. Потім просто відкривається ця коробочка і він запитує, чи буду я його дружиною. Я просто підняла очі, почала нервувати та п'ять хвилин у нас розмова. Пропозиції взагалі не очікувала. Потім за п'ять хвилин підійшов його друг із букетом троянд і тоді уже я сказала так", – поділилася виконавиця.

Одружилася зіркова пара в Празі та відсвяткували це в колі найрідніших людей. Зокрема, з ними була мама та подруга співачки та друг коханого.



Kola з чоловіком / Скриншот з відео