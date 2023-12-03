Дуже непідготовлена дівчинка, – KOLA заявила, що Меладзе відмовився її продюсувати
Джерело:Маша Єфросиніна
Українська співачка KOLA зізналася, що Констянтин Меладзе відмовився її продюсувати. Виконавиця вперше назвала причину такого рішення продюсера.
Виявляється, Констянтин вважав Анастасію ще надто юною. Він не вірив, що їй вдасться досягнути успіху в жорстокому українському шоубізнесі.
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Чому Меладзе відмовив KOLA
Співачка брала участь в шоу "Україна сльозам не вірить", де пройшла в тридцятку. Втім, Констянтин Меладзе тоді висловив сумніви щодо готовності Анастасії до вимогливого світу шоубізнес.
Я була в "Україна сльозам не вірить" в тридцятці. Я жила в тому будинку. І він мене не взяв. Сказав: "Дуже юна. Вона дуже чиста. Я не можу. Вона ще дуже непідготовлена дівчинка",
– поділилася виконавиця.
Водночас сама артистка зізнається, що вона й справді не готова "іти по головах".
Інтерв'ю з KOLA: дивіться відео онлайн
Хто така KOLA
- Українська співачка Анастасія Прудиус, відома під псевдонімом KOLA, має довгий творчий шлях.
- Співачка брала участь в таких популярних шоу, як "Голос" і "Х-фактор", а також співала на проєкті "Танці з зірками".
- Однак по-справжньому виконавиця стала популярною після релізу треку "Чи разом?".
- Музична команда Анастасії – це саундпродюсер Ваньок Клименко. Аранжуванням займаються Міша Мелкимян та Андрій Топорівський. Також виконавиця розповідала, що співпрацює з Андрієм Дові. Над текстами працює вона і також їй допомагає Іван.
- Псевдонім KOLA має глибоке значення, символізуючи коло, яке виходить за межі простоти та об'єднує різні елементи. Його придумав директор співачки Діма Габбанін, оскільки прізвище Анастасії важко запам'ятовується.