Дуже непідготовлена дівчинка, – KOLA заявила, що Меладзе відмовився її продюсувати

Українська співачка KOLA зізналася, що Констянтин Меладзе відмовився її продюсувати. Виконавиця вперше назвала причину такого рішення продюсера.

Виявляється, Констянтин вважав Анастасію ще надто юною. Він не вірив, що їй вдасться досягнути успіху в жорстокому українському шоубізнесі.

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Чому Меладзе відмовив KOLA

Співачка брала участь в шоу "Україна сльозам не вірить", де пройшла в тридцятку. Втім, Констянтин Меладзе тоді висловив сумніви щодо готовності Анастасії до вимогливого світу шоубізнес.

Я була в "Україна сльозам не вірить" в тридцятці. Я жила в тому будинку. І він мене не взяв. Сказав: "Дуже юна. Вона дуже чиста. Я не можу. Вона ще дуже непідготовлена дівчинка",

– поділилася виконавиця.

Водночас сама артистка зізнається, що вона й справді не готова "іти по головах".

Інтерв'ю з KOLA: дивіться відео онлайн

Хто така KOLA