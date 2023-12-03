Оказывается, Константин считал Анастасию еще слишком молодой. Он не верил, что ей удастся добиться успеха в жестоком украинском шоубизнесе.

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Почему Меладзе отказал KOLA

Певица участвовала в шоу "Украина слезам не верит", где прошла в тридцатку. Но Константин Меладзе тогда выразил сомнения в готовности Анастасии к требовательному миру шоу-бизнеса.

Я была в "Украина слезам не верит" в тридцатке. Я жила в том доме. И он меня не взял. Сказал: "Очень юная. Она очень чистая. Я не могу. Она еще очень неподготовленная девочка",

– поделилась исполнительница.

В то же время сама артистка признается, что она действительно не готова "идти по головам".

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