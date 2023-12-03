Оказывается, Константин считал Анастасию еще слишком молодой. Он не верил, что ей удастся добиться успеха в жестоком украинском шоубизнесе.
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Почему Меладзе отказал KOLA
Певица участвовала в шоу "Украина слезам не верит", где прошла в тридцатку. Но Константин Меладзе тогда выразил сомнения в готовности Анастасии к требовательному миру шоу-бизнеса.
Я была в "Украина слезам не верит" в тридцатке. Я жила в том доме. И он меня не взял. Сказал: "Очень юная. Она очень чистая. Я не могу. Она еще очень неподготовленная девочка",
– поделилась исполнительница.
В то же время сама артистка признается, что она действительно не готова "идти по головам".
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Кто такая KOLA
- Украинская певица Анастасия Прудиус, известная под псевдонимом KOLA, имеет долгий творческий путь.
- Певица принимала участие в таких популярных шоу, как "Голос" и "Х-фактор", а также пела на проекте "Танцы со звездами".
- Однако по-настоящему исполнительница стала популярной после релиза трека "Чи разом?".
- Музыкальная команда Анастасии – это саундпродюсер Ванек Клименко. Аранжировкой занимаются Миша Мелкимян и Андрей Топоривский. Также исполнительница рассказывала, что сотрудничает с Андреем Дови. Над текстами работает она и тоже ей помогает Иван.
- Псевдоним KOLA имеет глубокое значение, символизируя круг, выходящий за пределы простоты и объединяющий различные элементы. Его придумал директор певицы Дима Габбанин, поскольку фамилия Анастасии тяжело запоминается.