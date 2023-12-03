Виявляється, Констянтин вважав Анастасію ще надто юною. Він не вірив, що їй вдасться досягнути успіху в жорстокому українському шоубізнесі.
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Чому Меладзе відмовив KOLA
Співачка брала участь в шоу "Україна сльозам не вірить", де пройшла в тридцятку. Втім, Констянтин Меладзе тоді висловив сумніви щодо готовності Анастасії до вимогливого світу шоубізнес.
Я була в "Україна сльозам не вірить" в тридцятці. Я жила в тому будинку. І він мене не взяв. Сказав: "Дуже юна. Вона дуже чиста. Я не можу. Вона ще дуже непідготовлена дівчинка",
– поділилася виконавиця.
Водночас сама артистка зізнається, що вона й справді не готова "іти по головах".
Інтерв'ю з KOLA: дивіться відео онлайн
Хто така KOLA
- Українська співачка Анастасія Прудиус, відома під псевдонімом KOLA, має довгий творчий шлях.
- Співачка брала участь в таких популярних шоу, як "Голос" і "Х-фактор", а також співала на проєкті "Танці з зірками".
- Однак по-справжньому виконавиця стала популярною після релізу треку "Чи разом?".
- Музична команда Анастасії – це саундпродюсер Ваньок Клименко. Аранжуванням займаються Міша Мелкимян та Андрій Топорівський. Також виконавиця розповідала, що співпрацює з Андрієм Дові. Над текстами працює вона і також їй допомагає Іван.
- Псевдонім KOLA має глибоке значення, символізуючи коло, яке виходить за межі простоти та об'єднує різні елементи. Його придумав директор співачки Діма Габбанін, оскільки прізвище Анастасії важко запам'ятовується.