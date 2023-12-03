Виявляється, Констянтин вважав Анастасію ще надто юною. Він не вірив, що їй вдасться досягнути успіху в жорстокому українському шоубізнесі.

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Чому Меладзе відмовив KOLA

Співачка брала участь в шоу "Україна сльозам не вірить", де пройшла в тридцятку. Втім, Констянтин Меладзе тоді висловив сумніви щодо готовності Анастасії до вимогливого світу шоубізнес.

Я була в "Україна сльозам не вірить" в тридцятці. Я жила в тому будинку. І він мене не взяв. Сказав: "Дуже юна. Вона дуже чиста. Я не можу. Вона ще дуже непідготовлена дівчинка",

– поділилася виконавиця.

Водночас сама артистка зізнається, що вона й справді не готова "іти по головах".

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Хто така KOLA