Не звикла до ракет, – співачка KOLA пояснила, чому не повертається в Україну

Українська співачка KOLA останні півтора року живе в Іспанії. Проте днями артистка приїде до Києва, щоб дати сольний концерт. Зірка розповіла, чому поки обирає життя за кордоном та не повертається до України.

Зазначимо, що на початку російського вторгнення артистка поїхала до мами в Іспанію. Наразі співачка там залишається і пише нові пісні.

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В інтерв'ю виконавиця зізналася, що останні півтора роки живе за кордоном і лише час від часу приїжджає в Україну на концерти та благодійні заходи.

Чому KOLA не повертається до України

За її словами, це рішення було прийняте її сім'єю.

Тому що зараз так для нас усіх краще. Завжди коли я приїжджаю [в Україну] і звучить сигнал повітряної тривоги... Це дуже голосно і ти такий о третій ночі прокидаєшся, воно так бахкало. Кажу як є: Мені страшно, я не звикла ще до вибухів, я не звикла до ракет,

– зізналася співачка.

KOLA зазначила, що коли вона знаходиться за кордоном, то може зосередитися і створити пісню.

"Кожен на своєму фронті. Я маю створювати якісну музику і щоб я не була налякана. Якщо у мене є така можливість, адже мама вже давно живе в Іспанії, то чому б ні", – додала артистка.

Дивіться інтерв'ю зі співачкою KOLA: відео

Додамо, що KOLA, справжнє ім'я якої Анастасія Прудіус співачка, авторка та виконавиця власних пісень. Дівчина кілька років намагалася потрапити на велику сцену, але популярною стала лише під час повномасштабної війни.

Додамо, що дівчина з Харкова була учасницею шоу "Х-фактор", двічі брала участь у вокальному проєкті "Голос країни", пробувала свої сили у нацвідборі на "Євробачення-2017", чотири сезони була голосом танцювального шоу "Танці з зірками".

Нещодавно KOLA разом з гуртом "Океан Ельзи" презентувала нову романтичну пісню "Коли ми двоє". Артисти присвятили трек всім, хто любить і чекає. Пісня розповідає про почуття, які переживають люди в мить довгоочікуваної зустрічі – це ніжність, бажання, але й сум через близьку та неминучу розлуку.