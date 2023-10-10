На тебе летить 500 ракет, – KOLA розповіла, що відбувалося в Ізраїлі під час нападу

Українська співачка KOLA перебувала в Ізраїлі, коли на країну напали бойовики з ХАМАС. Зірка кілька годин переховувалася в бомбосховищі через ракетні атаки. На щастя, з нею все добре, KOLA вже покинула Ізраїль.

Співачка змогла перелетіти до Праги, а звідти до Варшави. Анастасія Прудіус (справжнє ім'я співачки) записала відео та розповіла, що відбувалося в Ізраїлі.

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KOLA пригадала своє перебування в Ізраїлі

Артистка розповіла, що в Ізраїлі її оберігали рідні люди, тому вона почувалася в безпеці, але паніка і шок були дуже великими.

Ти в чужій країні, і тут не важливо, хто поруч… І коли на тебе летить 500 ракет, всі ці звуки, я не можу передати… Це не 10 і не 15 разів збили, і це не припиняється. Між обстрілами невеликі паузи, і це викликає велику тривожність,

– пригадала KOLA.

Анастасія додала, що також наганяло жаху те, що на територію Ізраїлю зайшли бойовики, які знущалися над ізраїльтянами.

За її словами, у кожному будинку в Ізраїлі є спеціальні кімнати, які здатні врятувати життя під час ракетних обстрілів.

"У мене це не викликало довіри. Напевно, на ментальному рівні. Бо ти у своїй квартирі заходиш у кімнату і маєш усвідомити, що ти в безпеці. Але ти чуєш усі звуки. Не було відчуття, що я в безпеці", – зізналася KOLA.



Анастасія Прудіус розповіла про ситуацію в Ізраїлі / Скриншот з її інстаграм-сторіс

KOLA порівняла Ізраїль з Україною

Як зауважила Анастасія, в Ізраїлі, як і в Україні, люди рвуться захищати країну.

Армія в Ізраїлі дуже підготовлена, всі рвуться боротися, захищати, як було і в нас. Але більше техніки, звісно. Тільки силою ця країна стоїть, адже її оточують одні вороги. Наш шлях, українців, схожий. Ми маємо щодня ставати сильнішими,

– висловилася співачка.

KOLA закликала українців донатити. Вона мріє, щоб в Україні закінчилася війна.

"Хочу щоб ми вистояли і боролися. І я також бажаю миру всім країнам, де йде війна. Це жахливо. Не знаю, чому саме в цей час я живу, напевно, це якийсь досвід", – припустила зірка.

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