Дружина Віктора Павліка зазначила, що її рідна сестра з дітьми та чоловіком проживає за 68 кілометрів від епіцентру бойових дії. Наразі з ними все добре.
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Репяхова розповіла про сестру в Ізраїлі
Катерина в інстаграмі зізналася шанувальникам, що її сестра живе у місті, де наразі тихо.
Але на вулицю вони не виходять, особливо діти. Тому що в країні близько 200 терористів ходить,
– розповіла дружина Павліка.
Катерина Репяхова розповіла про сестру в Ізраїлі / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Пізніше вона поділилася ще одним сторіс. Блогерка розповіла, що земля під будинком сестри труситься від кількості вибухів. Проте лунають вони відносно далеко.
Сестра Репяхової поділилася відео, як вона з дітьми переховувалися в укритті.
Сестра Катерини Репяхова з дітьми у бомбосховищі / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Раніше Катерина висловила свою підтримку усім мешканцям Ізраїлю у цей непростий момент.
"Тримайся, наш ріднесенький Ізраїлю! Скільки ти всього пережив! І це витримаєш", – написала блогерка.
Катерина Репяхова підтримала Ізраїль / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Загострення конфлікту в Ізраїлі: коротко
- 7 жовтня бойовики з угруповання ХАМАС напали на Ізраїль. Вони випустили близько 2 тисячі ракет на ізраїльські міста та випустили диверсантів.
- Через це в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан і загальну мобілізацію резервістів. А вже 8 жовтня країна вперше за 50 років проголосувала за офіційне оголошення війни.
- За даними ЗМІ, в Ізраїлі вже загинули понад 750 людей. Кількість поранених перевищила тисячі. Серед загиблих – 2 громадяни України.
- Ізраїль 9 жовтня повернув під контроль населені пункти на кордоні з Сектором Гази. Однак з декількома групами ворожих бойовиків у місті Сдерот тривають бойові зіткнення.