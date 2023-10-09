Дружина Віктора Павліка зазначила, що її рідна сестра з дітьми та чоловіком проживає за 68 кілометрів від епіцентру бойових дії. Наразі з ними все добре.

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Репяхова розповіла про сестру в Ізраїлі

Катерина в інстаграмі зізналася шанувальникам, що її сестра живе у місті, де наразі тихо.

Але на вулицю вони не виходять, особливо діти. Тому що в країні близько 200 терористів ходить,

– розповіла дружина Павліка.



Катерина Репяхова розповіла про сестру в Ізраїлі / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Пізніше вона поділилася ще одним сторіс. Блогерка розповіла, що земля під будинком сестри труситься від кількості вибухів. Проте лунають вони відносно далеко.

Сестра Репяхової поділилася відео, як вона з дітьми переховувалися в укритті.



Сестра Катерини Репяхова з дітьми у бомбосховищі / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Раніше Катерина висловила свою підтримку усім мешканцям Ізраїлю у цей непростий момент.

"Тримайся, наш ріднесенький Ізраїлю! Скільки ти всього пережив! І це витримаєш", – написала блогерка.



Катерина Репяхова підтримала Ізраїль / Скриншот з її інстаграм-сторіс

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