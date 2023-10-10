Певица смогла перелететь в Прагу, а оттуда в Варшаву. Анастасия Прудиус (настоящее имя певицы) записала видео и рассказала, что происходило в Израиле.

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KOLA вспомнила свое пребывание в Израиле

Артистка рассказала, что в Израиле ее оберегали родные люди, поэтому она чувствовала себя в безопасности, но паника и шок были очень большими.

Ты в чужой стране, и здесь не важно кто рядом… И когда на тебя летит 500 ракет, все эти звуки, я не могу передать… Это не 10 и не 15 раз сбили, и это не прекращается. Между обстрелами небольшие паузы, и это вызывает большую тревожность,

– вспомнила KOLA.

Анастасия добавила, что также наводило ужас то, что на территорию Израиля зашли боевики, которые издевались над израильтянами.

По ее словам, в каждом доме в Израиле есть специальные комнаты, которые способны спасти жизнь во время ракетных обстрелов

"У меня это не вызывало доверия. Наверное, на ментальном уровне. Потому что ты в своей квартире заходишь в комнату и должен осознать, что ты в безопасности. Но ты слышишь все звуки. Не было ощущения, что я в безопасности", – призналась KOLA .



Анастасия Прудиус рассказала о ситуации в Израиле / Скриншот из ее инстаграмм-сторис

KOLA сравнила Израиль с Украиной

Как отметила Анастасия, в Израиле, как и в Украине люди рвутся защищать страну.

Армия в Израиле очень подготовлена, все рвутся сражаться, защищать, как было и у нас. Но больше техники, конечно. Только силой эта страна стоит, ведь окружают ее одни враги. Наш путь, украинцев, схож. Мы должны ежедневно становиться сильнее,

– выразилась певица.

KOLA призвала украинцев донатить. Она мечтает о том, чтобы в Украине закончилась война.

"Хочу, чтобы мы выстояли и боролись. И я тоже желаю мира всем странам, где идет война. Это ужасно. Не знаю, почему именно в это время я живу, наверное, это какой-то опыт", – предположила звезда.

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