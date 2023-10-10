Співачка змогла перелетіти до Праги, а звідти до Варшави. Анастасія Прудіус (справжнє ім'я співачки) записала відео та розповіла, що відбувалося в Ізраїлі.
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KOLA пригадала своє перебування в Ізраїлі
Артистка розповіла, що в Ізраїлі її оберігали рідні люди, тому вона почувалася в безпеці, але паніка і шок були дуже великими.
Ти в чужій країні, і тут не важливо, хто поруч… І коли на тебе летить 500 ракет, всі ці звуки, я не можу передати… Це не 10 і не 15 разів збили, і це не припиняється. Між обстрілами невеликі паузи, і це викликає велику тривожність,
– пригадала KOLA.
Анастасія додала, що також наганяло жаху те, що на територію Ізраїлю зайшли бойовики, які знущалися над ізраїльтянами.
За її словами, у кожному будинку в Ізраїлі є спеціальні кімнати, які здатні врятувати життя під час ракетних обстрілів.
"У мене це не викликало довіри. Напевно, на ментальному рівні. Бо ти у своїй квартирі заходиш у кімнату і маєш усвідомити, що ти в безпеці. Але ти чуєш усі звуки. Не було відчуття, що я в безпеці", – зізналася KOLA.
Анастасія Прудіус розповіла про ситуацію в Ізраїлі / Скриншот з її інстаграм-сторіс
KOLA порівняла Ізраїль з Україною
Як зауважила Анастасія, в Ізраїлі, як і в Україні, люди рвуться захищати країну.
Армія в Ізраїлі дуже підготовлена, всі рвуться боротися, захищати, як було і в нас. Але більше техніки, звісно. Тільки силою ця країна стоїть, адже її оточують одні вороги. Наш шлях, українців, схожий. Ми маємо щодня ставати сильнішими,
– висловилася співачка.
KOLA закликала українців донатити. Вона мріє, щоб в Україні закінчилася війна.
"Хочу щоб ми вистояли і боролися. І я також бажаю миру всім країнам, де йде війна. Це жахливо. Не знаю, чому саме в цей час я живу, напевно, це якийсь досвід", – припустила зірка.
Загострення конфлікту в Ізраїлі: коротко
- 7 жовтня бойовики з угруповання ХАМАС напали на Ізраїль. Вони випустили близько 2 тисячі ракет на ізраїльські міста, а також прорвалися через кордон.
- Через це в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан. А вже 8 жовтня країна вперше за 50 років проголосувала за офіційне оголошення війни.
- За даними ЗМІ, в Ізраїлі вже загинули понад 900 людей. Кількість поранених перевищила 2,5 тисячі. Серед загиблих – 2 громадяни України.
- Ізраїль 9 жовтня повернув під контроль населені пункти на кордоні з Сектором Гази. А згодом ХАМАС заявив, що готовий до перемовин. Бойовики наголосили, що "досягнули своїх цілей".