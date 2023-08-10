"Вірте у дива": KOLA зачарувала дуетом з 11-річною співачкою – чуттєвий трек

Українська співачка KOLA потішила шанувальників новою піснею. Її вона записала спільно з юною виконавицею Владою, яка відома під псевдонімом VLADA K. У пісні співачки ведуть діалог з минулим та майбутнім, ніби подорожуючи часом, зустрічаються з собою й кажуть важливі слова.

Реліз треку відбувся сьогодні, 10 серпня. Також вийшов атмосферний кліп. Пісня, за словами артисток, має стати мотивацією для всіх слухачів, адже позитивні думки призводять до радісних подій, а їх зараз дуже не вистачає.

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KOLA в дуеті з VLADA K презентували пісню

Через образ Влади показано власні мрії юної співачки та водночас заповітні бажання маленької Насті, адже KOLA в її віці щиро вірила у дива. А образ Насті – симбіоз її дорослої та тільки уявної Влади у майбутньому, яка хотіла б себе побачити через багато років.

Віра у дива як ніколи потрібна зараз українським діткам, які переживають страшні події війни. Цей стан душі має підтримувати їхню крихку психіку. Я дуже хочу, щоби з кожним з нас сталися ті дива, в які ми віримо,

– зазначила Настя.

У музичні композиції KOLA звертається до своєї внутрішньої дитини, закликаючи не опускати руки, не зневірюватися та продовжувати мріяти, щоби не втрачати цей магічний зв’язок з дивами попри дорослішання.

Своїми думками про пісню також поділилася юна Влада: "Потрібно не знецінювати свої дитячі мрії та вірити, що вони обов'язково мають здійснитися. Головне – наполегливо працювати над ними та не втрачати віру в себе і в дива. Тому, якщо хтось скаже, що твої бажання занадто нереальні, не треба це сприймати серйозно. Варто не забувати, що навіть найбільші досягнення колись теж були просто мріями".

VLADA K & KOLA – "Вірте люди у дива": дивіться кліп онлайн

Реакція мережі

Фанатам сподобалась спільна робота співачок. Відтак вони подякували їм за пісню та написали багато приємних слів:

"Які неймовірні слова. Дякуємо, дівчата, за цю неймовірну світлу пісню";

"Дуже чуйно, проникливо та правдиво! Вірте у дива";

"Неймовірно чуттєва та змістовна композиція! Вітаю";

"Як сильно. Темрява дійсно відступає, коли віра жива. Дякую, красуні за таку трепетну і сильну пісню. Ви прекрасні";

"Яка ж красива, зворушлива і чуттєва пісня! Дякую вам";

"Дуже чуттєва та ніжна пісня";

"Чудова пісня";

"Дівчата, це так гарно, до мурах. Дякую за якісну українську музику".