Тепер DISCOMAN випустив нову пісню та кліп до неї. Шанувальники кажуть, що трек у стилі Винника.
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У кліпі до пісні загадковий співак знову повністю скопіював образ Олега Винника. Артист презентував пісню під назвою "Весільна".
Цікаво, що його обличчя не показали. Таємний "клон" Олега Винника з'являється у кадрі, але постійно лише зі спини. Також у кліпі є нарізка з весіль, зокрема ранок нареченої, поцілунки молодят, кидання букета тощо.
Клон Олега Винника у кліпі / Скриншот з відео
У кліпі "клон" постав у куртці з блискітками, шкіряних штанах та зі білявим волоссям – таким,, як свого часу у Винника. На окремих фрагментах можна помітити, що він також має коротку бороду.
Таємний артист українського шоу-бізнесу Discoman знову випускає роботу. Про нього вже ходять легенди, але хто це – поки що таємниця. Його швидкості видавати музичний матеріал можуть позаздрити багато артистів. Кожні два – три тижні новий реліз,
– йдеться в описі до кліпу.
"Клон" Олега Винника опублікував новий кліп: відео
Реакція мережі
У коментарях під відео з'явилися неоднозначні коментарі. Комусь подобається така ідея, а інші звинувачують артиста у використанні образу Винника:
- "Мені особисто подобається цей загадковий чувак. Ким би він не був, хай творить нові пісні і не переймається, про що говорять люди".
- "Цей початок шедевральний. В Power Point ефект робили?"
- "Винник найкращий! Пародія не вдалась!"
- "До Олега Винника йому як до Місяця. Цирк на дроті".
До слова, днями DISCOMAN, якого називають "клоном" Винника, презентував пісню "День народження". Кліп на веселу пісню співак записав на парковому мості у Києві. Водночас шанувальники Олега Винника висловили обурення.