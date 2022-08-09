Мережею розлетілася інстаграм-сторіс Платона Тарнавського, в якій він просив не продавати переселенцям нерухомість у Карпатах, адже тоді росіяни прийдуть "визволяти" й західні області України. Як з'ясувалося, наречений Саші Бо зовсім не те мав на увазі, його нібито не так зрозуміли.

Важливо Наречений блогерки-мільйонниці Саші Бо вляпався у скандал через слова про переселенців

Як коханий Саші Бо викрутився зі скандалу

Лікар-стоматолог пояснив, що його публікація, яка роздулась на весь інстаграм і не тільки, вбачав в собі зовсім іншу проблему. Він нібито не проти того, що українці з Луганщини та Донеччини тікають від війни на Захід, однак його дратує російська мова переселенців і їхня хамовита поведінка.

Кожен бачить те, що хоче бачити. Особисто мені болить мовне питання та не зовсім людяна поведінка деяких "біженців",

– роз'яснив Платон Тернавський.

Він додав, що не звик до такої кількості уваги, яка звалилася на нього після роману з блогеркою-мільйонницею Сашею Бо, тож надалі фільтруватиме свої слова.

"Як людина, яка досі не може звикнути до такої кількості прискіпливої уваги, я навіть подумати не міг, що все зайде настільки далеко. Якщо всі так уважно слідкують за моїми сторіс, то мали б знати мою чітку громадянську позицію. Та зараз я прошу вибачення в усіх, хто неправильно зрозумів посил того репосту", – публічно перепросив наречений Саші Бо.

Скриншот з інстаграму Платона Тарнавського

Цікаво, що сама Саша Бо, інстаграм-аудиторія якої налічує 1,8 мільйона, оминула цей скандал увагою. У своєму профілі вона ніяк не прокоментувала слова нареченого Платона Тарнавського.