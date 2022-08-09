Сетью разлетелась инстаграм-сторис Платона Тарнавского, в которой он просил не продавать переселенцам недвижимость в Карпатах, ведь тогда россияне придут "освобождать" и западные области Украины. Как выяснилось, жених Саши Бо совсем не то имел в виду, его якобы не так поняли.

Важно Жених блогерши-миллионницы Саши Бо вляпался в скандал из-за слов о переселенцах

Как любимый Саши Бо выкрутился из скандала

Врач-стоматолог объяснил, что его публикация, раздувшаяся на весь инстаграм и не только, видела в себе совсем другую проблему. Он якобы не против того, что украинцы из Луганщины и Донбасса убегают от войны на Запад, однако его раздражает русский язык переселенцев и их хамское поведение.

Каждый видит то, что хочет видеть. Лично мне болит языковой вопрос и не совсем человечное поведение некоторых "беженцев",

– разъяснил Платон Тернавский.

Он добавил, что не привык к такому количеству внимания, которое свалилось на него после романа с блогершей-миллионницей Сашей Бо, и в дальнейшем будет фильтровать свои слова.

"Как человек, который до сих пор не может привыкнуть к такому количеству придирчивого внимания, я даже подумать не мог, что все зайдет настолько далеко. Если все так внимательно следят за моими сторис, то должны знать мою четкую гражданскую позицию. И сейчас я прошу прощения у всех, кто неправильно понял посыл того репоста", – публично извинился жених Саши Бо.

Скриншот из инстаграма Платона Тарнавского

Интересно, что сама Саша Бо, инстаграм-аудитория которой насчитывает 1,8 миллиона, обошла этот скандал вниманием. В своем профиле она никак не прокомментировала слова жениха Платона Тарнавского.