За майже 60 тисяч гривень: кохана Остапчука показала коштовний подарунок від шоумена

У День Святого Миколая Володимир Остапчук підготував подарунок для коханої. Катерина похвалилась презентом у соцмережах.

6 грудня дівчина Володимира Остапчука в інстаграм-сторіз опублікувала фото коштовного подарунка. Це обручка з жовтого золота з діамантами.

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Дівчина Остапчука показала подарунок від нього

Катерина поділилась фото листування з шоуменом. Вона сама надіслала Володимиру бажаний варіант прикраси та правильний розмір. Очевидно, що натяк спрацював.



Що Катерині Полтавський приніс святий Миколай / Фото з інстаграм-сторіз



Що Катерині Полтавський приніс святий Миколай / Фото з інстаграм-сторіз

Вже у День Святого Миколая Катерина Полтавська показала обручку на своєму пальці. Це виріб бренду SovaJewels, що входить до колекції The Diamond lines. На офіційному сайті ціна прикраси – майже 33 тисячі зі знижкою, а повністю – 59 990 гривень.



Що Катерині Полтавський приніс святий Миколай / Фото з інстаграм-сторіз

Стосунки Остапчука та Полтавської