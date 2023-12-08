6 грудня дівчина Володимира Остапчука в інстаграм-сторіз опублікувала фото коштовного подарунка. Це обручка з жовтого золота з діамантами.
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Дівчина Остапчука показала подарунок від нього
Катерина поділилась фото листування з шоуменом. Вона сама надіслала Володимиру бажаний варіант прикраси та правильний розмір. Очевидно, що натяк спрацював.
Що Катерині Полтавський приніс святий Миколай / Фото з інстаграм-сторіз
Що Катерині Полтавський приніс святий Миколай / Фото з інстаграм-сторіз
Вже у День Святого Миколая Катерина Полтавська показала обручку на своєму пальці. Це виріб бренду SovaJewels, що входить до колекції The Diamond lines. На офіційному сайті ціна прикраси – майже 33 тисячі зі знижкою, а повністю – 59 990 гривень.
Що Катерині Полтавський приніс святий Миколай / Фото з інстаграм-сторіз
Стосунки Остапчука та Полтавської
- Додамо, що й сама Катерина дарує шоумену коштовні подарунки. На його день народження Полтавська вручила коханому новенький 14-ий IPhone, а окрім того, зняла номер у готелі та підготувала святковий торт.
- 4 жовтня стосункам Володимира та Катерини виповнився один рік. Хоч про їхній роман стало відомо через чутки лише минулої зими.