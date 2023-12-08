6 декабря девушка Владимира Остапчука в инстаграм-сториз опубликовала фото драгоценного подарка. Это обручальное кольцо из желтого золота с бриллиантами.
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Девушка Остапчука показала подарок от него
Екатерина поделилась фото переписки с шоуменом. Она сама послала Владимиру желаемый вариант украшения и правильный размер. Очевидно, что намек сработал.
Что Екатерине Полтавский принес святой Николай / Фото с инстаграм-сториз
Что Екатерине Полтавский принес святой Николай / Фото с инстаграм-сториз
Уже в День Святого Николая Екатерина Полтавская показала обручальное кольцо на своем пальце. Это изделие бренда SovaJewels, входящего в коллекцию The Diamond lines. На официальном сайте цена украшения – почти 33 тысяч со скидкой, а полностью – 59 990 гривен.
Что Екатерине Полтавский принес святой Николай / Фото с инстаграм-сториз
Отношения Остапчука и Полтавской
- Добавим, что и сама Екатерина дарит шоумену ценные подарки. На его день рождения Полтавская вручила любимому новенький 14-й iPhone, а кроме того, сняла номер в гостинице и подготовила праздничный торт.
- 4 октября отношениям Владимира и Екатерины исполнился один год. Хотя об их романе стало известно по слухам только прошлой зимой.